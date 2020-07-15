Рэпер Канье Уэст отказался от участия в выборах президента США

15 Июль 2020 2020-07-15T16:52:02+03:00

Музыкант появившуюся в СМИ информацию пока не прокомментировал Фото: EAST NEWS

Он сошел с дистанции спустя две недели после заявления о том, что хочет стать президентом США

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Западные СМИ сообщают, что рэпер Канье Уэст отказался участвовать в выборах в США.

Его поклонники ожидали, что он составит конкуренцию действующему президенту Дональду Трампу и его давнему сопернику Джо Байдену. Слухи об участии Уэста в выборах появились еще в 2019 году.

8 июля рэпер объявил в Twitter, что баллотируется и намерен стать независимым кандидатом, поскольку кандидат от Республиканцев уже есть, это Трамп. Для этого Канье Уэсту нужно было собрать подписи избирателей во Флориде - за неделю не меньше 132 781. Крайний срок 15 июля. Кстати, одним из первых в Twitter поддержку Канье Уэсту выразил Илон Маск.

Издание Intelligencer приводит слова специалиста по избирательной кампании музыканта Стива Крамера. Тот сначала утверждал, что Уэсту оказала "большая поддержка" со стороны избирателей, затем сообщил, что рэпер сошел с дистанции.

Сам музыкант эту информацию пока не подтверждал.

ИСТОЧНИК KP.RU