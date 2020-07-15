2020-07-15T16:51:21+03:00
Общество

Росгвардейцев обяжут показывать служебное удостоверение по требованию граждан

Госдума рассматривает закон, по которому правоохранители должны будут представляться и объяснять причину обращения к гражданину
Ксения АНУФРИЕВА
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Росгвардейцев обяжут показывать служебное удостоверение по требованию гражданРосгвардейцев обяжут показывать служебное удостоверение по требованию гражданФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Проект закона, который обяжет сотрудников Росгвардии показывать удостоверение, представляться и объяснять цель обращения к гражданам, приняла во втором чтении Государственная дума. Об этом сообщается на официальном портале органа власти.

Нормативный акт возложит на сотрудников национальной гвардии страны обязанность при обращении к гражданам называть свою должность, звание, фамилию, предъявлять служебное удостоверение, а также объяснять цель и причину своего обращения. Кроме того, правоохранители, в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, должны будут подробно объяснить ему причину и основания применения ограничений.

- Граждане имеют право знать, что к ним обращается законный представитель власти, а не просто человек в форме с погонами. Мы таким образом устраняем правовой пробел, - объяснил инициативу один из соавторов закона – глава Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Исключение составят случаи, когда следует незамедлительно пресечь преступление или административное правонарушение.

- Изменения в закон решат проблему так называемой деанонимизации. Закон сегодня не обязывает росгвардейцев представляться гражданам при обращении, из-за этого возникает много сложностей, ведь на сотрудников органов внутренних дел такая обязанность возложена. Вместе с тем, на сотрудников Росгвардии возложено большое количество правоохранительных и полицейских функций, они несут патрулирование, - сказал глава думского Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Напомним, что сегодня Госдума также приняла во втором чтении проект закона, который разрешает полицейским передавать граждан в состоянии алкогольного и наркотического опьянения не только в больницы, но и в вытрезвители, в том числе платные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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