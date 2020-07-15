2020-07-15T16:53:27+03:00
Политика

Эксперты назвали «точку невозврата» в отношениях США и Китая

Пока страны пытаются действовать осторожно и вводят санкции
Елена АКИМОВА
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Эксперты объяснили противостояние США и КитаяЭксперты объяснили противостояние США и КитаяФото: REUTERS
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Эксперты назвали «точку» невозврата в отношениях США и Китая. По мнению специалистов, пока ни одна из стран не готова на решительные действия и разрыв, они стараются решить ситуацию полумерами: санкциями и предупреждениями.

Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов уверен, что «Китай все еще надеется на дипломатию и на смену власти в США. Так что действует предельно осторожно».

Обостряет ситуацию коронавирус, США до сих пор настаивает, что Китай виноват в распространении болезни по всему миру.

Решение этого вопроса поможет пролить свет на будущие отношения стран. Причем эта политика затронет не только США и Китай, но и все страны.

Политолог Андрей Иванов также назвал нынешний ответ Пекина Вашингтону вполне логичным и обоснованным. США грубо вмешиваются во внутренние дела других стран, и это никому не может нравиться.

- Конечно, Китай должен отвечать на выходки американской стороны. По всей видимости, настало время для перехода противостояния между двумя государствами из гипотетически возможного в реальное и очень жесткое. Нельзя забывать, что данные страны экономически связаны между собой», — пояснил политолог Андрей Иванов.

Сегодня Китай вплотную подошел к тому, чтобы из мировой фабрики превратиться в высокотехнологичную державу.

- Американцы не могут этого не замечать и присматривают новые страны, где много дешевой рабочей силы. Это Индия, Юго-Восточная Азия. Труд в Китае оплачивается совсем иначе, чем 10 лет назад, - отмечает Иванов.

Все это указывает на то, что США слабеют, а Китай – набирает силу. Пришло время «вскрыть карты». Аналитики уверены, что фальшивых улыбок больше не будет, теперь мы станем свидетелями новой жесткой реальности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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