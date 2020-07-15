The Times: Трамп хотел встретиться с Путиным 15 сентября во время Генассамблеи ООН
Президент США Дональд Трамп планировал провести личную встречу с Владимиром Путиным в сентябре. Американский президент рассчитывал, что его коллега из России прилетит к Нью-Йорк. 15 сентября в этом американском городе стартует сессия Генеральной Ассамблеи ООН.
О желании Трампа переговорить с Путиным в рамках этой площадки, но с глазу на глаз, вероятно, после заседания, сообщает издание The Times. Источник информации журналисты не называют, но считают, что Трамп хочет вернуть Россию в формат "большой восьмерки".
Во время телефонного разговора с главой российского МИД Сергеем Лавровым Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил намерения Трампа провести такую встречу.
В последний раз президенты лично встречались во время саммита G20 в Японии в 2019 году. Хотя они созванивались, по телефону обсуждали борьбу с коронавирусом, сотрудничество по экономическим вопросам, поздравляли друг друга в юбилеем Победы.
ИСТОЧНИК KP.RU