2020-07-15T17:13:20+03:00
Политика

The Times: Трамп хотел встретиться с Путиным 15 сентября во время Генассамблеи ООН

Помпео в разговоре с Лавровым подтвердил желание американского президента лично побеседовать с российским лидером
Юлия САЛЬНИКОВА
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В 2019 году Трамп встречался с Путиным лично во время саммита G20 Фото Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАССВ 2019 году Трамп встречался с Путиным лично во время саммита G20 Фото Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Президент США Дональд Трамп планировал провести личную встречу с Владимиром Путиным в сентябре. Американский президент рассчитывал, что его коллега из России прилетит к Нью-Йорк. 15 сентября в этом американском городе стартует сессия Генеральной Ассамблеи ООН.

О желании Трампа переговорить с Путиным в рамках этой площадки, но с глазу на глаз, вероятно, после заседания, сообщает издание The Times. Источник информации журналисты не называют, но считают, что Трамп хочет вернуть Россию в формат "большой восьмерки".

Во время телефонного разговора с главой российского МИД Сергеем Лавровым Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил намерения Трампа провести такую встречу.

В последний раз президенты лично встречались во время саммита G20 в Японии в 2019 году. Хотя они созванивались, по телефону обсуждали борьбу с коронавирусом, сотрудничество по экономическим вопросам, поздравляли друг друга в юбилеем Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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The Times: Трамп хотел встретиться с Путиным 15 сентября во время Генассамблеи ООН
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