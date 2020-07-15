Разработчики вакцины от коронавируса ответили на слухи про чипирование

15 Июль 2020 2020-07-15T17:33:35+03:00

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15 июля в Сеченовском Университете выписали первых волонтеров, привившихся от COVID-19. Это 18 человек из 38. Добровольцы чувствуют себя хорошо, серьезных побочных эффектов у них не обнаружено. Однако у пользователей мировой паутины вакцинация до сих вызывает легкое недоверие. Это не говоря уже о слухах о чипировании, которые не угасают второй месяц. Разработчики препарата попытались развеять эти мифы и объяснить, что в прививке нет ничего опасного.

- Многие люди боятся самой вакцинации, бытует мнение, что вакцина может быть опасна. Но добровольцы живы и здоровы, с ними ничего не случилось, вакцина безопасна. В интернете ходят слухи, что вакцинация – это чуть ли не чипирование, но у ребят все хорошо, - рассказала руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук в интервью kp.ru.

Разработчики пояснили, что для создания вакцины использовалась уже известная платформа - она же применялась и при создании вакцины от Эболы. Этой платформе 20 лет, и за это время она зарекомендовала себя как эффективная и надежная. Поэтому на новую вакцину от коронавируса возлагают особые надежды, называют ее безопасной.

ИСТОЧНИК KP.RU