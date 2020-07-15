2020-07-15T18:06:19+03:00
Общество

В «Турпомощи» назвали предварительную стоимость туров в Турцию после открытия границ

А еще посоветовали на что обратить внимание, отправляясь на отдых
Елена АКИМОВА
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С 15 июля россияне смогут отправиться на отдых в ТурциюС 15 июля россияне смогут отправиться на отдых в ТурциюФото: Олег УКЛАДОВ
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Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко спрогнозировал, как изменится стоимость туров в Турцию после открытия границ. Известно, что Россия и Турция возобновляют авиасообщение с 15 июля.

Теперь основной вопрос, который мучает туристов – изменятся ли цены на отдых. Скорее всего, в этом году серьезного подорожания удастся избежать.

- Сейчас надо восстановить поток, восстановить доверие, надо показать, что в нынешней ситуации продукт безопасный. Поэтому вряд ли он будет какой-то дорогой и мое такое мнение, что тариф будет как максимум такой же, как в прошлом году, а как минимум даже ниже, — комментирует Пятому каналу Осауленко.

В вопросах налаживания туристической отрасли гостиничный бизнес и авиаперевозчики будут солидарны. Они смогут предложить минимальные тарифы, чтобы скомпоновать выгодный и конкурентноспособный продукт.

Что касается вопросов безопасности отдыха в этом сезоне, то для отдыхающих могут быть привлекательными разные районы страны.

- Турция интересна сама по себе, познавательна, но стоит почитать рекомендации Роспотребнадзора и Федерального агентства по туризму, прежде чем выезжать сейчас за границу, - уверен эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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