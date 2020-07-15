Для граждан, прилетевших в Россию вывозными рейсами, сохраняется 14-дневный карантин

15 Июль 2020 2020-07-15T18:24:17+03:00

Это же касается иностранцев, которые прилетели в РФ для работы

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Роспотребнадзор сохраняет обязательный 14-дневный карантин для граждан, прилетевших в Россию вывозными рейсами. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Кроме того, обязательный карантин должны пройти и иностранцы, которые прилетели в Россию для работы.

Между тем, с 15 июля появилась альтернатива самоизоляции. Теперь приезжающим в страну достаточно иметь на руках отрицательные тесты на COVID-19. В этом случае они освобождаются от обязательного карантина.

Иностранцы могут предоставить справку о прохождении ПЦР-теста (полимеразная цепная реакция), сделанного не менее, чем за три дня до прибытия в Россию, и документы о том, что у них есть антитела иммуноглобулина G. Если результатов нет, в течение трех дней им нужно будет платно сдать тест ПЦР в России.

Это же касается и граждан России. У них есть три опции: либо сдать тест за рубежом, либо пройти его в России в течение трех суток после возвращения, либо соблюдать карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU