Захарова: США используют политическое давление для борьбы с «Северным потоком — 2»

15 Июль 2020 2020-07-15T18:28:49+03:00

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Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова оценила заявление Помпео о введении новых санкций против строительства трубопровода «Северный поток — 2» и «Турецкого потока». В интервью ТАСС она отметила, что для борьбы с газопроводом Штаты используют политическое давление, что показывает слабость американской системы.

- Это использование политического давления в целях нечистоплотной конкуренции – показатель слабости. Помимо силовых приемов, у Штатов не осталось действующих эффективных инструментов, - заявила Мария Захарова.

Напомним, что государственный секретарь США Майкл Помпео накануне сообщил, что власти страны включили трубопроводы в проекты, которые попадают под санкции закона о противодействии американским противникам. Глава Госдепа призвал прекратить строительство потока, пригрозив «негативными последствиями».

ИСТОЧНИК KP.RU