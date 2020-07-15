2020-07-15T19:18:43+03:00
Экономика

ЦБ предупредил россиян о возможном росте цен в сфере услуг

Повышение стоимости услуг, скорее всего, будет временным
Анастасия РЫШКОВА
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Банк России предупредил граждан о временном повышении цен в сфере услугБанк России предупредил граждан о временном повышении цен в сфере услугФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Банк России заявил, что на рынке может произойти рост цен. Это обусловлено падением покупательского спроса в период пандемии коронавируса. В сообщении отмечается, что для владельцев бизнеса это вынужденная, но временная мера.

"Возобновление или расширение формата работы организаций сферы услуг, торговли непродовольственными товарами могут сопровождаться временным повышением цен, отражающим, в частности, эффекты отложенного спроса и влияние ослабления рубля в I квартале", - говорится в материалах ЦБ.

Напомним, что во время пика пандемии коронавируса в стране покупательская способность и финансовое положение многих граждан ухудшилось. В связи с этим упали доходы многих компаний в сфере обслуживания населения. Государство приняло решение выделить из госбюджета деньги для поддержки предприятий малого бизнеса и безработных. Так, малые предприятия получали безвозмездную субсидию в размере 12 130 рублей на каждого сотрудника. Безработным выплачивалась компенсация до 19 500 рублей, в зависимости от региона проживания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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