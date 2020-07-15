Вирусолог дал важный совет россиянам, собирающимся на отдых за границу

15 Июль 2020 2020-07-15T18:50:17+03:00

Вирусолог дал совет россиянам, которых хотят отправиться на отдых за границу Фото: Антон ПИКУС

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Границы постепенно начинают открываться, с 15 июля будет возобновлено авиасообщение между Россией и Турцией. Помимо Турции еще восемь стран заявляют о желании принимать российских туристов.

Ученый-вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн дал советы соотечественникам, как вести себя на чужих территориях, чтобы не заболеть коронавирусом.

- Существует высокая опасность заражения, но некоторые люди пренебрегают информацией. Им дороже загореть, отдохнуть, развлечься. Этому желанию трудно что-то противопоставить, - комментирует вирусолог ФАН.

Пожилым людям он посоветовал вовсе отказаться от поездок. Риск могут позволить себе только молодые. Но будет куда лучше, если соотечественники в этом году не будут покидать пределы РФ.

Любителям полежать на пляже стоит присмотреться к Крыму и Краснодарскому краю.

- В Крыму особенно и не было эпидемии, там зафиксировано очень мало случаев инфицирования COVID-19, — пояснил Альштейн.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что Анатолийское агентство заявляет, что страны собираются возобновить авиаперелеты уже сегодня, 15 июля.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что восемь стран, относящихся к популярным у путешественников направлениям, готовы принять туристов из РФ после открытия границ. Речь идёт о Турции, Египте, Хорватии, Кубе и ряде других государств. По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, это не означает, что авиаперелёты по этим направлениям начнутся уже в ближайшие дни, сообщает RT.

ИСТОЧНИК KP.RU