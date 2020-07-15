2020-07-15T19:06:40+03:00
Экономика

Центробанк определил уровень сокращения экономики России

Показатели экономической деятельности улучшились в июне этого года
Ксения АНУФРИЕВА
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Центробанк определил уровень сокращения экономики РоссииЦентробанк определил уровень сокращения экономики РоссииФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Уровень сокращения экономики России во втором квартале текущего года составил примерно 9,5-10%. Об этом свидетельствуют данные из бюллетеня департамента Центрального Банка «О чем говорят тренды».

Некоторое улучшение показателей экономической деятельности наблюдали эксперты в июне этого года по сравнению с предыдущим месяцем, а снижение базовых экономических показателей с апреля по июня, по данным аналитиков ЦБ, составило 8,-5-9%.

Специалисты полагают, что мировая экономическая активность постепенно вернется к росту и восстановится после пандемии коронавируса в третьем квартале 2020 года, однако распространение болезни и введенные правительствами государств ограничений будут иметь значительные и долгосрочные последствия.

В апреле, во время разгара экономического кризиса, показатели сократились на 12% в годовом выражении, при этом в начале года падение ВВП составило менее двух процентов. Наибольший спад был в секторах, ориентированных на потребительский спрос.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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