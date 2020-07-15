2020-07-15T19:21:35+03:00
В мире

Богатейший индиец обогнал Илона Маска в списке миллиардеров

Состояние Мукеша Амбани превысило 71 миллиард долларов
Ксения АНУФРИЕВА
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Богатейший индиец обогнал Илона Маска в списке миллиардеровБогатейший индиец обогнал Илона Маска в списке миллиардеровФото: REUTERS
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Самые богатый житель Индии Мукеш Амбани обогнал основателя Tesla Илона Маска в рейтинге миллиардеров мира и занял восьмое место. Состояние индийца-бизнесмена превысило 71 миллиард долларов, сообщает издание Bloomberg.

Амбани – единственный азиатский магнат в списки десяти богатейших людей мира. По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index, предприниматель уступает только основателю Amazon Джеффу Безосу, создателю Microsoft Биллу Гейтсу, богатейшему программисту Марку Цукербергу, а также Бернару Арно, Стиву Балмеру, Уоррену Баффету и Ларри Пейджу.

С начала этого года Мукеш Амбани смогу увеличить свои финансы на 12 миллиардов из-за роста акций своего холдинга, занимающиеся энергетикой, нефтехимией, текстилем, природными ресурсами, розничной торговлей и телекоммуникациями на территории Индии. Акции выросли вдвое после того, как в марте холдинг получил более 15 миллиардов инвестиций от крупнейших компаний. Благодаря Амбани на Индию в этом году пришлось более 12 процентов проведенных сделок в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а это самый высокий показатель за последние 22 года.

Напомним, что недавно более 80 миллионеров призвали власти государств повысить налоги на богатство, чтобы совместными усилиями преодолеть последствия пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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