2020-07-15T19:32:44+03:00
В мире

Помпео отказался говорить на тему санкций против Анкары из-за смены статуса Святой Софии

Вашингтон выразил сожаление о решении турецких властей
Анастасия РЫШКОВА
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В Вашингтоне разочарованы решением ТурцииВ Вашингтоне разочарованы решением ТурцииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Госсекретарь США Майкл Помпео вновь выразил мнение, что власти страны разочарованы решением президента Турции о смене статуса собора Святой Софии. Но при этом не уточнил будут ли вводиться санкции против Анкары в связи с этими действиями.

"Мы были разочарованы, мы сожалеем об этом решении, которое приняло правительство Турции. Мне больше нечего добавить к этому", - сказал он на брифинге в Госдепартаменте, сообщает ТАСС.

Напомним, что 10 июля президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ, который отменяет присвоенный Айя Софии статус музея в 1934 году. Также в документе говорится о том, что в соборе будут проходить мусульманские богослужения. ЮНЕСКО, Русская православная церковь и госсекретарь США Майк Помпео обращались к Великому национальному собранию Турции с просьбой не торопиться с решением по этому вопросу.

На 24 июня запланирована первая мусульманская служба, при этом христианские фрески будут затемнены.

Собор Святой Софии: перекрёсток миров.Собор Святой Софии в Стамбуле - уникальное место. В нём соседствуют изображения Иисуса Христа и изречения из Корана. Последние 85 лет Айя-София - это музей, место мира и согласия, куда приятно заглянуть представителям всех религий. Но сейчас музей хотят превратить в мечеть…

ИСТОЧНИК KP.RU

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