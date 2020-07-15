2020-07-15T19:47:04+03:00
В мире

Меган Маркл намекнула на реальную причину ухода из королевской семьи

Герцогиня записала видеообращение, в котором усмотрели критику королевы Елизаветы
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Меган Маркл намекнула на истинную причину ухода из королевской семьиМеган Маркл намекнула на истинную причину ухода из королевской семьиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Герцогиня Сассекская Меган Маркл завуалированно объяснила, почему она вместе с супругом принцем Гарри покинула королевскую семью.

Меган выпустила видеообращение, приуроченное к онлайн-саммиту Girl Up. Свой ролик она начала с мотивационной речи о том, как важно следовать своим целям и внутренне развиваться. Затем Меган сильно разоткровенничалась и рассказала о том, как справляется со шквалом негативных высказываний и комментариев в свой адрес.

- Негативные высказывания будут всегда, и эти высказывания могут казаться чрезмерно громкими; порой они даже способны причинить вам боль, — образно высказалась Маркл, вспоминая пережитое. — Но вы можете использовать внутренний голос, чтобы подавить внешний шум, - рассказала герцогиня.

Многие британские СМИ восприняли откровенное обращение Маркл как открытую критику в адрес королевы Елизаветы II. Журналисты также сочли некоторые высказывания Маркл оправданием ее решения отказаться от королевских привилегий.

Напомним, весной этого года принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Они переехали сначала в Канаду, а затем в США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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