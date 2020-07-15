2020-07-15T19:58:02+03:00
Спорт

Итог матча Спартак - Ахмат 15 июля 2020: москвичи выиграли 3:0, прервав серию из пяти матчей без побед

"Спартак" наконец-то добился победы, обыграв грозненский клуб на своем поле
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Роман Зобнин - автор первого гола в матче с "Ахматом".Роман Зобнин - автор первого гола в матче с "Ахматом".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среду, 15 июля, в Москве на стадионе "Открытие Арена" в Тушино прошел матч 29 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. "Спартак" принимал на своем поле грозненский "Ахмат" и добился победы в этой игре.

В первом тайме встречи на 28-й минуте поединка "Спартак" забил первый гол. Но после просмотра видеоповтора взятие ворот после удара Понсе было отменено. На перерыв в поединке команды ушли при счете 0-0 на табло. А вот во второй половине поединка "Спартак" сказал свое веское слово.

На 51-й минуте гол в ворота "Ахмата" дальним ударом забил полузащитник москвичей Роман Зобнин. Этот мяч не был отменен, о чем сказал судья-информатор по стадиону, сказавший "на этот раз точно засчитан...". А когда же стартовали финальные 10 минут поединка в матче, то второй мяч грозненцам забил вышедший на замену форвард Александр Соболев. Он обыграл в штрафной защитника соперников и "подсечкой" забросил мяч в ворота "Ахмата". А в добавленное время точку поставил эффектным ударом спартаковец Гус Тиль, забивший третий мяч.

Спартак Ахмат. 1:0. Роман Зобнин, Тинькофф РПЛ, 29 тур 15.07.2020.Спартак Ахмат. 1:0. Роман Зобнин, Тинькофф РПЛ, 29 тур 15.07.2020

"Спартак" выиграл этот матч со счетом 3:0 и благодаря успеху поднялся с 11 на 8 место в турнирной таблице. У команды 36 очков после 29 игр. А вот "Ахмат" при 31 балле - на 13-й позиции в Премьер-Лиге. Для "Спартака" это - первая победа после серии из пяти встреч безвыигрышной серии.

22 июля оба клуба сыграют последний матч сезона. "Спартак" поедет в Казань, где сыграет против "Рубина". А вот "Ахмат" будет гостить у "Краснодара". Но до этого 19 числа "Спартак" в Санкт-Петербурге проведет самый важный для себя матч в сезоне - против питерского "Зенита" в полуфинале Кубка России.

Сайт KP.RU провел онлайн-трансляцию матча Спартак - Ахмат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Итог матча Спартак - Ахмат 15 июля 2020: москвичи выиграли 3:0, прервав серию из пяти матчей без побед
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