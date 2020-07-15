2020-07-15T20:11:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Белоруссия отменила карантин для туристов из России

Прибывшим на территорию республики россиянам не придется сидеть на изоляции 14 дней
Ксения АНУФРИЕВА
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Белоруссия отменила карантин для туристов из РоссииБелоруссия отменила карантин для туристов из РоссииФото: Дмитрий БРУШКО
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Белоруссия отменила требование о двухнедельной изоляции для лиц, прибывших из России, введенное ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 15 июля, в среду, сообщили в Министерстве здравоохранения республики.

- Белорусский Минздрав продолжает обновлять список государствах и мониторить эпидемиологическую ситуацию с распространением коронавируса. Сегодня, 15 июля, из перечня стран, граждане которых должны проходить двухнедельный карантин после прибытия на территорию республики, исключили Россию, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Напомним, что Россия, в свою очередь, также отменяют обязательную изоляцию для приезжих. Пройти 14-дневный карантин по-прежнему обязаны иностранцы и россияне, которые прилетают в страну вывозными рейсами, а также граждане других государств, которые приезжают в РФ для работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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