2020-07-15T20:06:10+03:00
Общество

Кабмин предложил продлить сроки по программе tax free для иностранцев

Вернуть налог на товары, купленные в России, можно будет в течении 2020 года
Анастасия РЫШКОВА
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Иностранцы смогут вернуть налог НДС на товары в течении 2020 годаИностранцы смогут вернуть налог НДС на товары в течении 2020 годаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Минпромторг РФ предлагает продлить до конца текущего года сроки вывоза иностранцами товаров, купленных на территории РФ, по которым они смогут получить компенсацию НДС по программе tax free. Документ опубликован 15 июля на портале проектов нормативных правовых актов.

Постановление касается всех товаров, которые были куплены в течение 2020 года.

"Проект предлагается к принятию с целью поддержки бизнеса (торговых операторов и операторов системы tax free в условиях ухудшения экономической ситуации на фоне распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ", - говорится в документе министерства.

Такое решение было принято из-за пандемии коронавируса. Меры ограничений на территории РФ не разрешают иностранцам выехать за пределы России, а значит они не могут обратиться за возвратом налога НДС.

Напомним, что согласно российскому законодательству, граждане других стран могут обратиться за компенсацией налога в течение одного года, но вывести товар за пределы ЕАЭС они должны в течение трех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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