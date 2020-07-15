2020-07-15T20:41:07+03:00
Спорт

Леонид Федун: "Предлагаю организовать хэштег "судите Спартак как Зенит"

Владелец "красно-белых" дал комментарий по поводу победной игры с "Ахматом" [видео]
Евгений НЕСЫНАндрей ВДОВИН
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"Спартаку" предстоит 19 июля поединок в Петербурге с "Зенитом"."Спартаку" предстоит 19 июля поединок в Петербурге с "Зенитом".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Футболисты московского "Спартака" одержали победу в матче 29 тура чемпионата России над "Ахматом" со счетом 3:0. Этим успехом "красно-белые" прервали серию из пяти встреч без побед. После окончания поединка владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал итог поединка с грозненским клубом.

- Я сказал ребятам, что на судейские решения надо отвечать забитыми голами. А вообще, надо организовать хэштег "Судите Спартак как Зенит" и мы тогда будем чемпионами, - сказал журналистам владелец "Спартака" Леонид Федун после игры с "Ахматом".

Напомним, что после этой победы "красно-белые" поднялись на 8 место в турнирной таблице Премьер-Лиги. А следующая игра у "Спартака" - самая важная в сезоне. 19 июля в Санкт-Петербурге команда сыграет против питерского "Зенита" полуфинальную встречу Кубка России.

Леонид Федун рассказал об итогах матча Спартак - Ахмат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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