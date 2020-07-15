2020-07-15T20:49:58+03:00
В мире

Бразильские археологи нашли лапу динозавра возрастом 115 миллионов лет

По оценке ученых, такой вид рептилий еще не был зарегистрирован
Анастасия РЫШКОВА
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Лапу окаменелого динозавра нашли в БразилииЛапу окаменелого динозавра нашли в БразилииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На руднике Педра Бранка в штате Сеара в Бразилии ученые нашли останки динозавра. Экспертиза показала, что конечностям, принадлежащим ранее не известной рептилии, около 115 миллионов лет.

Специалисты рассказали, что останки сохранились в слое темного сланца.

Окаменелости обнаружил местный житель 12 лет назад. Все это время интересная находка извлекалась из твердых слоев, сообщает сайт «Мир24».

Когда лапу динозавра достали, то ученые провели микроскопический анализ тканей. Ранее не зарегистрированный вид динозавра ученые назвали Aratasaurus museunacionali.

Сообщается, что кости принадлежат молодой особи. Рост животного составлял не более трех метров, а в весе он достигал не более 34 килограмм. Ученые определили, что он относился к подряду тероподов - хищники с трехпалыми задними конечностями и полыми костями.

Образец смог уцелеть во время сильного пожара, который случился в Национальном музее в Рио-де-Жанейро в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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