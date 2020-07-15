2020-07-15T21:09:10+03:00
Экономика

Цены на нефть выросли на фоне решения ОПЕК+ увеличить добычу

Страны увеличат добычу ресурса в августе на два миллиона баррелей в сутки
Ксения АНУФРИЕВА
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Цены на нефть выросли на фоне решения ОПЕК+ увеличить добычуЦены на нефть выросли на фоне решения ОПЕК+ увеличить добычуФото: REUTERS
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В среду, 15 июля, на министерском совещании государства ОПЕК+ согласовали снижение ограничений на добычу нефти в мире. С 1 августа этого года добычу нефти решили увеличить на два миллиона баррелей в сутки. Таким образом, эффективная квота по сокращению в следующем месяце составит примерно 8,2 миллиона баррелей в день, учитывая компенсации отставания некоторых стран по сокращению в мае.

Цены на нефтяные ресурсы сразу же отреагировали на данное решение ОПЕК+. Сентябрьские фьючерсы на смесь марки Brent на бирже ICE в Лондоне сегодня выросли в цене на 0,9 процента до 43,38 доллара за баррель. Об этом свидетельствует информация торговой площадки на 18:20 по московскому времени.

Августовские фьючерсы на американскую марку WTI растут на 1,04 процента и уже достигли отметки в 40,71 доллара за баррель.

Российский министр энергетики Александр Новак в ходе заседания министров ОПЕК+ отметил, увеличение добычи нефти в ближайшие месяцы не должно привести к увеличению экспорта энергетического ресурса.

Накануне ОПЕК+ улучшила прогноз по падению спроса на нефть в 2020 году на 100 тысяч баррелей. Эксперты ожидают, что спрос будет снижаться на уровне 8,9 миллиона баррелей в день. При этом спрос на нефть в мире составит около 90,72 миллиона баррелей.

Новак призвал страны ОПЕК+ к ослаблению объемов сокращения добычи нефти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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