В России предложили создать реестр должников по алиментам
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с инициативой создания реестра должников по алиментам.О предложении общественный деятель рассказала в среду, 15 июля, на программе «Вести» в эфире канала «Россия-1».
- Крайне важно работать над вопросом ужесточения наказаний за неуплату алиментов. Так, мы предложили сформировать некий реестр. Включение в него должно нести за собой санкции и ограничений в отношении лиц, не исполняющих свои обязанности, - объяснила детский омбудсмен.
Как сегодня писал сайт kp.ru, общая сумма задолженностей россиян по алиментам достигла 156 миллиардов рублей. Долги продолжают неуклонно расти, но количество должников при этом снижается – сейчас их около 180 тысяч.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила сформировать в стране единый алиментный фонд, через который власти смогут выплачивать алименты за родителей, которые не могут сделать это сами из-за кризиса на фоне пандемии. Должники позже будут обязаны вернуть средства в фонд.
Предыдущий исторический максимум по алиментам в России достигли в конце прошлого года, он составлял 152 миллиарда рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU