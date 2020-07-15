В Бристоле установили скульптуру активистке движения Black Lives Matter

15 Июль 2020 2020-07-15T22:12:45+03:00

В ходе бунтов против расизма, памятник работорговцу, который стоял ранее на этом месте, был утоплен в море

Изменить размер текста: A A

В Бристоле на постамент, поставили скульптурный портрет активистки Джен Рейд, которая принимала участие в протестах против проявлений расизма. Ранее на этом месте стоял памятник политику, филантропу и работорговцу Эдварду Колстону. В ходе бунтов, он был скинут.

Эдвард Колстон жил в 17-18 веках. Он занимался торговлей в Европе, был представителем парламента и одним из руководителей Royal African Company. Компания, которая занималась торговлей африканскими рабами.

Памятник ему установили в 1895 году. Считается, что он был влиятельный и щедрый меценат, на деньги которого в Британии строились школы и благотворительные учреждения.

7 июня 2020 года монумент Колстону опрокинули и утопили в море сторонники движения Black Lives Matter. В толпе протестующих была и Джен Рейд, которая забралась на место памятника.

Фотографии этого момента попали в социальные сети.

Скульптор Марк Куинн сделал портрет с фото, который установили на 15 июля. Работа названа автором «На волне силы». Необходимо отметить, что это произошло без ведома властей.

Скульптуру Эдварда Колстона уже подняли из воды. Принято решение отправить ее в музей, сообщает АР.

ИСТОЧНИК KP.RU