2020-07-15T22:16:53+03:00
Экономика

Nord Stream 2 ответила на угрозы США ввести санкции

В компании подчеркнули, что такие заявления – пренебрежение к праву ЕС определять свое собственное энергетическое будущее
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Nord Stream 2 ответила на угрозы США ввести санкцииNord Stream 2 ответила на угрозы США ввести санкцииФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Оператор «Северного потока – 2» компания Nord Stream 2 AG сообщила, что знает о заявлениях государственного секретаря США Майкла Помпео о новых санкциях против строительства трубопровода и считает, что решения по энергетической политики и будущему отрасли Евросоюза европейцы должны принимать самостоятельно. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе организации.

- Угрозы США показывают пренебрежения интересами и правами домохозяйств Евросоюза и промышленности, которые будут платить за ресурс дополнительные миллиарды, если газопровод не достоят. ЕС должен сам определять свое энергетическое будущее, - считают в Nord Stream 2.

Оператор трубопровода подчеркнул, что западноевропейские энергетические компании Австрии, ФРГ, Франции и Нидерландов должны инвестировать в проект почти миллиард евро каждая и более тысяч компания из 25 государств мира ждут завершения проекта.

Компания также напомнила о позитивной оценки проекта, которую дала канцлер Германии Ангела Меркель. Политик сообщила, что Берлин будет рассматривать «Северный поток - 2» в качестве экономического проекта, которые необходимо завершить, несмотря на санкции Штатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Масочный режим в парках Подмосковья отменят с 16 июля
Nord Stream 2 ответила на угрозы США ввести санкции
В Бристоле установили скульптуру активистке движения Black Lives Matter
Диетолог раскритиковала опасный способ быстрого похудения
В России предложили создать реестр должников по алиментам
Цены на нефть выросли на фоне решения ОПЕК+ увеличить добычу
Бразильские археологи нашли лапу динозавра возрастом 115 миллионов лет
Леонид Федун: "Предлагаю организовать хэштег "судите Спартак как Зенит"
Госдеп США может ввести санкции против российских трубопроводов в будущем
Кабмин предложил продлить сроки по программе tax free для иностранцев
Итог матча Спартак - Ахмат 15 июля 2020: москвичи выиграли 3:0, прервав серию из пяти матчей без побед
Белоруссия отменила карантин для туристов из России
Меган Маркл намекнула на реальную причину ухода из королевской семьи
Помпео отказался говорить на тему санкций против Анкары из-за смены статуса Святой Софии
Богатейший индиец обогнал Илона Маска в списке миллиардеров
ЦБ предупредил россиян о возможном росте цен в сфере услуг
Центробанк определил уровень сокращения экономики России