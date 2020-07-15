Nord Stream 2 ответила на угрозы США ввести санкции

15 Июль 2020 2020-07-15T22:16:53+03:00

В компании подчеркнули, что такие заявления – пренебрежение к праву ЕС определять свое собственное энергетическое будущее

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Оператор «Северного потока – 2» компания Nord Stream 2 AG сообщила, что знает о заявлениях государственного секретаря США Майкла Помпео о новых санкциях против строительства трубопровода и считает, что решения по энергетической политики и будущему отрасли Евросоюза европейцы должны принимать самостоятельно. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе организации.

- Угрозы США показывают пренебрежения интересами и правами домохозяйств Евросоюза и промышленности, которые будут платить за ресурс дополнительные миллиарды, если газопровод не достоят. ЕС должен сам определять свое энергетическое будущее, - считают в Nord Stream 2.

Оператор трубопровода подчеркнул, что западноевропейские энергетические компании Австрии, ФРГ, Франции и Нидерландов должны инвестировать в проект почти миллиард евро каждая и более тысяч компания из 25 государств мира ждут завершения проекта.

Компания также напомнила о позитивной оценки проекта, которую дала канцлер Германии Ангела Меркель. Политик сообщила, что Берлин будет рассматривать «Северный поток - 2» в качестве экономического проекта, которые необходимо завершить, несмотря на санкции Штатов.

ИСТОЧНИК KP.RU