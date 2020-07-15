2020-07-15T22:26:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Масочный режим в парках Подмосковья отменят с 16 июля

Власти решили отменить масочный режим в парках Подмосковья, открыть кинотеатры и возобновить официальные мероприятия
Ксения АНУФРИЕВА
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Масочный режим в парках Подмосковья отменят с 16 июляМасочный режим в парках Подмосковья отменят с 16 июляФото: Иван МАКЕЕВ
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Глава Подмосковья Андрей Воробьёв в среду, 15 июля, подписал постановление, ослабляющее некоторые ограничения, ранее введенные властями из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Масочный режим в парках Подмосковья отменяется с завтрашнего дня, 16 июля. При этом ношение средств индивидуальной защиты становится необязательным только в парках культуры и отдыха – одевать маски в общественном транспорте, медицинских организациях, магазинах и в других общественных местах все еще необходимо по закону. С 16 июля в Подмосковье также в полном объёме возобновляется работа общепита.

С 1 августа этого года открывают подмосковные кинотеатры при условии соблюдения ими рекомендаций специалистов Роспотребнадзора на фоне распространения инфекции. Со следующего месяца возобновляется проведение официальных мероприятий, которые организуют органы исполнительной власти региона.

Напомним, что в Москве масочный режим на улицах отменили 13 июля. А вот в общественных местах масочно-перчаточный режим пока сохраняется. В этот день в столице открыли высшие учебные заведения и детские развлекательные центры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Масочный режим в парках Подмосковья отменят с 16 июля
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