Разведывательный дрон ВВС США засекли у границ России
Над Черным морем засекли дальний разведывательный беспилотник ВВС США. Он совершил совершил полет вблизи границ России над Черным морем, Кавказом, а также над российской границей с Донбассом.
Беспилотник RQ-4A Global Hawk пролетел над южным побережьем Крыма и Краснодарского края. После чего он покинул воздушное пространство России и пересек границы Грузии. По оценке специалистов, он проводил разведку вблизи границ России на Кавказе, Южной Осетии, Армении и с территории Азербайджана.
Время нахождения беспилотника у границ РФ составило около 9 часов. Об этом сообщил Интерфакс в среду, 15 июля, со ссылкой на данные западных авиационных ресурсов.
Напомним, что на прошлой недели, 11 июля российские истребители Су-35с и МиГ-31бм перехватили разведывательный самолет ВВС США RC-135. Заставив его покинуть воздушное пространство России.
ИСТОЧНИК KP.RU