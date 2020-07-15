2020-07-15T22:50:38+03:00
Политика

Разведывательный дрон ВВС США засекли у границ России

Аппарат совершил полет над Черным морем в районе Крыма
Анастасия РЫШКОВА
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Дрон ВВС США провел на границе РФ 9 часовДрон ВВС США провел на границе РФ 9 часовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Над Черным морем засекли дальний разведывательный беспилотник ВВС США. Он совершил совершил полет вблизи границ России над Черным морем, Кавказом, а также над российской границей с Донбассом.

Беспилотник RQ-4A Global Hawk пролетел над южным побережьем Крыма и Краснодарского края. После чего он покинул воздушное пространство России и пересек границы Грузии. По оценке специалистов, он проводил разведку вблизи границ России на Кавказе, Южной Осетии, Армении и с территории Азербайджана.

Время нахождения беспилотника у границ РФ составило около 9 часов. Об этом сообщил Интерфакс в среду, 15 июля, со ссылкой на данные западных авиационных ресурсов.

Напомним, что на прошлой недели, 11 июля российские истребители Су-35с и МиГ-31бм перехватили разведывательный самолет ВВС США RC-135. Заставив его покинуть воздушное пространство России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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