2020-07-15T22:58:07+03:00
В мире

Илон Маск впервые вошел в топ-10 богатейших людей мира

Он занял восьмую строчку рейтинга с состоянием в 68,5 миллиарда долларов
Ксения АНУФРИЕВА
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Илон Маск впервые вошел в топ-10 богатейших людей мираИлон Маск впервые вошел в топ-10 богатейших людей мираФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американский предприниматель Илон Маск впервые вошел в первую десятку топа самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. Миллиардер занял восьмую строчку рейтинга с состоянием в 68,5 миллиарда долларов. Состояние Маска выросло на 40 процентов во время пандемии коронавируса из-за роста акций Tesla на 290 процентов.

Тройка лидеров, по данным счетчика Forbes Real-Time, по-прежнему остается неизменной:

1 место: глава компании Amazon Джефф Безос с 179,1 миллиарда долларов;

2 место: глава Microsoft Билл Гейтс с 113,4 миллиарда долларов;

3 место: глава Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно с 112,2 миллиарда доллара.

Во время пандемии также увеличилось состояние не только Илона Маска, но и Марка Цукерберга – основатель социальной сети Facebook разбогател в два раза, и его состояние сейчас составляет 87,2 миллиарда долларов. Это почетное четвертное место.

Стремительно догнал основателя Tesla богатейший житель Индии Мукеш Амбани, состояние бизнесмена, владеющего энергетическим холдингом, оценили в почти 71 миллиард долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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