Счетная палата предупредила о риске роста числа обманутых дольщиков

Аудиторы обращают внимание на тот факт, что до сих пор нет точной и достоверной информации, сколько всего россиян пострадали от действий застройщиков. Фото:Александр Щербак/ТАСС

В России есть риски роста числа незавершенных объектов строительства и обманутых дольщиков. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты, изучившие, как защищены права участников долевого строительства. С отчетом ознакомилась «Комсомольская правда».

- С учетом складывающейся в стране социально-экономической ситуации, снижения покупательной способности населения, а также участившихся случае банкротства небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и, соответственно, числа обманутых дольщиков, - говорится в документе.

Аудиторы обращают внимание на тот факт, что до сих пор нет точной и достоверной информации, сколько всего россиян пострадали от действий застройщиков. По экспертным оценкам, это порядка 180-200 тысяч человек. Точную цифру должны назвать в Фонде защиты прав дольщиков, который учрежден в 2017 году, чтобы решить эту проблему и не допустить ее возникновения в будущем.

- Система создана и запущена, но ей нужно дать время поработать. Пока у нас нет реальной, окончательной картины по обманутым дольщикам. Скорее всего в процессе наведения порядка, в процессе учета будут выявлены новые обманутые дольщики, - сказала в эфире радио «Комсомольская правда» аудитор Счетной палаты Светлана Орлова. – Главное, чтобы не получилось так, что государство создало целый фонд, целый институт развития, а какие-то люди оказались забыты.

По состоянию на 4 марта 2020 года в едином реестре проблемных объектов числится 3061 дом с жилой площадью 18,1 млн кв м. К началу года во всех регионах страны, где есть такая проблема, приняты «дорожные карты» по достройке домов. В большинстве субъектов решить проблемы планируют в 2020-2022 годах, в 11 – в 2023-м, а в Новосибирской области – в 2025 году.