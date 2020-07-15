Президент Бразилии сообщил, что его повторный тест на коронавирус тоже положительный

Президент Бразилии Жаир Болсонару Фото: REUTERS

Президент Бразилии Жаир Болсонару в среду, 15 июля, сообщил, что он сделал повторный тест на коронавирус COVID-19, новый анализ снова показал положительный результат, передает телеканал CNN Brazil.

Глава государства отметил, что он хорошо себя чувствует, переносит заболевание в легкой форме. У него с 6 июля не было повышенной температуры, также он не испытывал ни проблем с дыханием, ни потери вкуса или обоняния. На днях он сдаст еще один тест на наличие инфекции. А пока, как сообщил Болсонару, он продолжает принимать противомалярийный препарат гидроксихлорохин, который журналисты уже нарекли «лекарством Трампа», потому что глава Белого дома верит в его эффективность, сам принимает и всем рекомендует.