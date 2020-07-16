ВОЗ: В мире за сутки выявлено более 185 тысяч случаев заражения коронавирусом

16 Июль 2020 2020-07-16T01:01:40+03:00

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Число людей, заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире, за минувшие сутки увеличилось более чем на 185 тысяч и превысило 13,1 миллиона.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вечер среды, 15 июля, в общей сложности в разных странах с начала пандемии медики зафиксировали 13 150645 случаев заражения, 574464 человек скончались от пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19. За прошедший день выявлено 185836 новых инфицированных, умерли 4176 больных.

Большинство случаев заражения – 6884151 – зарегистрированы в Северной и Южной Америке, где жертвами инфекции стали 290674 человек. За сутки в этом регионе выявлено 103723 новых заразившихся, умерли 2244 больных. На втором месте Европа: 2964046 заразившихся с начала пандемии (17942 новых случая) и 204449 умерших (492 летальных исхода за минувшие сутки).

Третье место по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион, где число инфицированных за сутки возросло на 14781 и составило 1317078. С начала пандемии зафиксировано 32294 смерти, за последние 24 часа скончались 543 больных.

Напомним, ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал сайту kp.ru, у каких выше шансы избежать заражения коронавирусом или не заметить болезнь.

ИСТОЧНИК KP.RU