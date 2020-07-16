Посол России в США огорчен ситуацией с памятником «русскому начальнику Аляски»

16 Июль 2020 2020-07-16T01:42:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Решение властей американского города Ситка в штате Аляска перенести в музей памятник первому губернатору русских колоний на Аляске Александру Баранову вызывает огорчение. Об этом говорится в комментарии посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, опубликованном на странице российского посольства в США в Twitter.

Дипломат отметил, что городские власти решили убрать установленный в 1989 году монумент из центра Ситки, не принимая в расчет мнение русскоязычной общины.

«Мы огорчены тем, что на фоне захлестнувшей волны осквернения и сноса монументов историческим личностям в ходе массовых протестов в США под решение о демонтаже всё-таки попала скульптура главного правителя русских поселений в Северной Америке», - сказал Анатолий Антонов.

Памятник первому губернатору Русской Аляски Александру Баранову. Фото: Twitter посольства России в США

Напомним, как писал сайт kp.ru, 14 июля стало известно, что на фоне массовых протестов американцев против расизма совет города Ситка одобрил идею «спрятать» памятник Александру Баранову, который не был ни рабовладельцем, ни жестоким колонизатором.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Колумб, закрой Америку обратно! — Как США превратились в Украину-2

Еще месяц назад на вопрос «Чем Америка похожа на Украину?» можно было смело рассмеяться – ну где Киев и где Вашингтон?! Это же, как говорят в Одессе, две большие разницы. Как самокат и «Харлей Дэвидсон». Но оказалось, что у американцев с украинцами пугающе много общего. В результате массового помешательства на почве скорби по безвинно погибшему наркоману-грабителю, Америка вдруг открылась с неожиданной, животной стороны (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU