2020-07-16T01:42:30+03:00
В мире

Посол России в США огорчен ситуацией с памятником «русскому начальнику Аляски»

Монумент первого губернатора русских колоний на Аляске Александра Баранова решили перенести в музей [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Посол России в США Анатолий АнтоновПосол России в США Анатолий АнтоновФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Решение властей американского города Ситка в штате Аляска перенести в музей памятник первому губернатору русских колоний на Аляске Александру Баранову вызывает огорчение. Об этом говорится в комментарии посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, опубликованном на странице российского посольства в США в Twitter.

Дипломат отметил, что городские власти решили убрать установленный в 1989 году монумент из центра Ситки, не принимая в расчет мнение русскоязычной общины.

«Мы огорчены тем, что на фоне захлестнувшей волны осквернения и сноса монументов историческим личностям в ходе массовых протестов в США под решение о демонтаже всё-таки попала скульптура главного правителя русских поселений в Северной Америке», - сказал Анатолий Антонов.

Памятник первому губернатору Русской Аляски Александру Баранову. Фото: Twitter посольства России в США

Памятник первому губернатору Русской Аляски Александру Баранову. Фото: Twitter посольства России в США

Напомним, как писал сайт kp.ru, 14 июля стало известно, что на фоне массовых протестов американцев против расизма совет города Ситка одобрил идею «спрятать» памятник Александру Баранову, который не был ни рабовладельцем, ни жестоким колонизатором.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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