Российские ученые рассказали, как исследуют антитела на коронавирус

16 Июль 2020 2020-07-16T02:02:37+03:00

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Российские ученые впервые получили антитела, способные нейтрализовать коронавирус. Из образцов крови трех переболевших COVID-19 пациентов выделили важные белки, которые помогут создать идеальную вакцину. Как исследуют антитела на коронавирус, рассказал сайту kp.ru заведующий лабораторией иммуногенетики Александр Таранин.

«Что такое иммунитет? Это наша защита от всех патогенов. Иммунитет представлен огромным количеством антител, при этом большое значение имеют те, которые блокируют проникновение вируса в клетки организма, они так и называются - нейтрализующие. Мы нашли те антитела, которые не дают коронавирусу попасть в клетку», - пояснил он.

По словам эксперта, в перспективе эти антитела могут использоваться для защиты медиков, работающих непосредственно с коронавирусными больным, а также для лечения людей, которые тяжело переносят заболевание.

«Мы брали кровь переболевших пациентов, анализировали ее на предмет иммунитета, наличия антител против одного из фрагментов вирусных белков. Выбирали те образцы, у которых очень высокие титры таких антител. После этого в образце крови искали В-лимфоциты памяти, которые производят антитела. Всего на этом этапе мы работали с образцами трех человек. Получили образцы из Федерального научно-клинического центра Федерального медико-биологического центра Москвы, который был перепрофилирован под лечение коронавирусных больных», - рассказал Александр Таранин.

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ИСТОЧНИК KP.RU