2020-07-16T02:49:16+03:00
Политика

В США пока не решили, что делать с TikTok и WeChat

Ранее сообщалось, что в Штатах могут запретить китайские соцсети из-за санкций против КНР
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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TikTok — сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании «ByteDance»TikTok — сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании «ByteDance»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американские власти пока не решили, что делать с китайским приложением TikTok и социальной сетью WeChat, которые ранее обещали запретить на территории Соединенных Штатов, как угрожающие национальной безопасности США, но обещают принять решение в ближайшие несколько недель.

Об этом заявил журналистам руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз, отметив, что «целый ряд представителей администрации» оценивают связанные с TikTok и WeChat «риски для национальной безопасности». По его словам, эти сервисы «потенциально могут привести к утечке данных», помогая «иностранному сопернику» собирать информацию об американцах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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