В США пока не решили, что делать с TikTok и WeChat
Американские власти пока не решили, что делать с китайским приложением TikTok и социальной сетью WeChat, которые ранее обещали запретить на территории Соединенных Штатов, как угрожающие национальной безопасности США, но обещают принять решение в ближайшие несколько недель.
Об этом заявил журналистам руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз, отметив, что «целый ряд представителей администрации» оценивают связанные с TikTok и WeChat «риски для национальной безопасности». По его словам, эти сервисы «потенциально могут привести к утечке данных», помогая «иностранному сопернику» собирать информацию об американцах.
ИСТОЧНИК KP.RU