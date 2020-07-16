NASA продлило контракт с Boeing на техподдержку работы МКС до 2024 года

16 Июль 2020 2020-07-16T03:14:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продлило контракт с компанией Boeing на продолжение технической поддержки работы Международной космической станции (МКС) до 2024 года. Сумма сделки оценивается в 916 миллионов долларов.

Об этом в ночь на четверг, 16 июля, сообщили в компании, которая является основным подрядчиком NASA по орбитальной станции с 1993 года.

«Boeing будет оказывать услуги технической поддержки, предоставлять ресурсы и персонал для работ на борту МКС, а также отвечать за многие системы станции», - говорится в сообщении.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне директор NASA Джеймс Брайденстайн в интервью агентству Reuters заявил, что он надеется на сотрудничество с Россией в изучении и освоении Луны в рамках американской программы Artemis («Артемида»). При этом он подчеркнул, что между NASA и Роскосмосом давно сложились «прочные» отношения, а у него самого – «хорошие отношения» с главой российской космической госкорпорации Дмитрием Рогозиным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин: «На появление нового поколения космической техники у нас есть от силы 3,5 года»

Обозреватель «Комсомолки» Александр Милкус пригласил на Радио «КП» главного по космосу в нашей стране (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU