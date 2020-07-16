2020-07-16T03:54:36+03:00
В мире

Полиция Колумбии задержала 18 человек за вечеринку во время карантина

Еще около трех десятков нарушителей разбежались
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Карантин из-за коронавируса в Колумбии продлен до 1 августаКарантин из-за коронавируса в Колумбии продлен до 1 августаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Сотрудники колумбийской полиции задержали 18 человек, которые устроили многолюдную веселую вечеринку с алкоголем и наркотиками во время карантина из-за коронавируса. Об этом сообщает радиостанция La FM.

По ее данным, в ночь на среду стражи порядка провели рейд в южной части города Кали, столице западного департамента страны Валье-дель-Каука, во время которого и задержали нарушителей. Отмечается, что это далеко не все участники вечеринки, около трех десятков любителей погулять просто разбежались, их полицейские не поймали. Задержанные будут привлечены к административной ответственности, им грозит крупный штраф.

Режим чрезвычайного положения из-за пандемии COVID-19 в Колумбии был введен 17 марта на месяц, потом его продлили до 13 апреля, позже – до 1 августа. На сегодняшний день в стране заразились коронавирусом 165169 граждан, умерли 5814 больных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трамп объявил о кадровых перестановках в своей предвыборной кампании
«Спасибо за терпение»: после взлома аккаунтов знаменитостей Twitter работает с ограничениями
Полиция Колумбии задержала 18 человек за вечеринку во время карантина
NASA продлило контракт с Boeing на техподдержку работы МКС до 2024 года
В США пока не решили, что делать с TikTok и WeChat
Эксперт рассказал, какие болезни могут переносить городские голуби
Российские ученые рассказали, как исследуют антитела на коронавирус
Посол России в США огорчен ситуацией с памятником «русскому начальнику Аляски»
Счетная палата предупредила о риске роста числа обманутых дольщиков
ВОЗ: В мире за сутки выявлено более 185 тысяч случаев заражения коронавирусом
Хакеры взломали аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса и Чанпэн Чжао в Twitter
За сутки в Москве скончались 24 пациента с коронавирусом
Россия призвала Грузию прекратить провокации и начать диалог
Президент Бразилии сообщил, что его повторный тест на коронавирус тоже положительный