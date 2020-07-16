2020-07-16T04:29:14+03:00
Общество

«Спасибо за терпение»: после взлома аккаунтов знаменитостей Twitter работает с ограничениями

Список пострадавших от хакеров пополнился новыми именами: Джефф Безос, Майкл Блумберг, Джо Байден и Барак Обама [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Неизвестные хакеры взломали Twitter-аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, Майкла Блумберга, Барака Обамы и других известных во всем мире людейНеизвестные хакеры взломали Twitter-аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, Майкла Блумберга, Барака Обамы и других известных во всем мире людейФото: EAST NEWS
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Список мировых знаменитостей, чьи аккаунты в Twitter этой ночью взломали неизвестные хакеры, пополнился новыми именами. Среди тех, на чьих страницах появились сообщения «пришли тысячу долларов, и я верну тебе в два раза больше», – глава Amazon Джефф Безос, миллиардеры Майкл Блумберг и Уоррен Баффет, рэпер Канье Уэст, а также политики – кандидат в президенты США Джо Байден и предшественник Дональда Трампа, бывший глава Белого дома Барак Обама.

Сообщение на странице Барака Обамы в Twitter

Сообщение на странице Барака Обамы в Twitter

Примерно через час после того, как появились первые сообщения о массовом взломе страниц известных людей, администрация социальной сети объявила, что начала проверку в связи с проблемами безопасности, а также ограничила некоторые функции для пользователей, в частности – возможность публиковать твиты.

«Мы продолжаем ограничивать возможность публиковать сообщения, менять пароль и некоторые другие функции аккаунта, пока мы изучаем это. Спасибо за терпение», - говорится в заявлении технической поддержки Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что хакеры взломали аккаунты создателя корпорации Microsoft Билла Гейтса, основателя Tesla и SpaceX Илона Маска и главы криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао. На страницах одних появились сообщения о раздаче нескольких тысяч биткоинов, надо только перейти по ссылке. В микроблогах других мошенники разместили предложение в ближайшие полчаса отправить некоторую сумму на указанные кошельки и получить в два раза больше.

Самое интересное, что нашлись желающие: по данным агентства Bloomberg, подписчики знаменитостей отправили взломщикам более 55 тысяч долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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