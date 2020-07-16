Трамп объявил о кадровых перестановках в своей предвыборной кампании

16 Июль 2020 2020-07-16T04:49:25+03:00

Президент США уверен, что он победит на выборах, потому что ситуация в американской экономике улучшается

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Взломавшие аккаунты политиков и миллиардеров хакеры, похоже, пока не добрались до Twitter действующего президента США. Этой ночью Дональд Трамп сообщил на своей странице о кадровых перестановках в предвыборном штабе: руководителя своей предвыборной кампании Брэда Паскаля он перевел в советники, а на его место назначил Уильяма Степина.

«Я рад объявить о том, что Уильям Степин был повышен до должности руководителя кампании Трампа. Брэд Паскаль, который был со мной в течение всего этого времени и руководил нашей великолепной стратегией в сфере цифровых технологий и данных, продолжит выполнять ту же роль, но будет старшим советником кампании», - написал глава Белого дома на своей странице.

При этом Трамп не упустил возможности похвастаться: он уверен, что одержит «крупную и очень важную вторую победу» на выборах, потому что его «рейтинг в опросах быстро растет, а ситуация в экономике улучшается».

Напомним, за президентское кресло в ноябре с республиканцем Трампом, вероятнее всего, будет бороться бывший вице-президент США, демократ Джо Байден. К слову, по последним данным портала Real Clear Politics, по популярности среди американских избирателей он опережает действующего главу государства в среднем на 8,8%.

ИСТОЧНИК KP.RU