Из-за коронавируса в Мексике стали делать меньше текилы

16 Июль 2020 2020-07-16T05:32:39+03:00

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В Мексике из-за пандемии коронавируса COVID-19 стали производить меньше текилы. О проблемах в этой важной для страны отрасли рассказала представитель Регуляторного совета текилы Паулина Мендоса.

«Влияние пандемии заметно по показателям роста производства и экспорта – с апреля по июнь он снизился с 12 до 4%, однако по итогам 12 месяцев мы рассчитываем на небольшой рост или результаты, аналогичные 2019 году», - сказала она РИА Новости.

Паулина Мендоса отметила, что по потреблению текилы в мире безоговорочно лидируют США, куда в первом полугодии было направлено 87,5% экспорта.

Между тем, по данным мексиканского Минздрава, за минувшие сутки в стране выявили 6149 новых заразившихся коронавирусом, общее число инфицированных с начала пандемии возросло до 317635, скончались 36906 больных.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее виноделы Франции сообщали, что в этом году в связи с эпидемией COVID-19 значительно уменьшился спрос на шампанское, и ожидается, что его продажи сократятся на треть. А французским пивоварам из-за пандемии и связанных с ней ограничений пришлось вылить более десяти миллионов литров просроченного пива.

ИСТОЧНИК KP.RU