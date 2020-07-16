2020-07-16T05:56:37+03:00
В мире

«Тяжелый день»: Глава Twitter пообещал рассказать о результатах расследования взлома аккаунтов знаменитостей

В ФБР заявили, что целью хакеров было мошенничество с криптовалютой, посоветовав пользователям не отсылать им деньги
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Генеральный директор компании Twitter Джек ДорсиГенеральный директор компании Twitter Джек ДорсиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Генеральный директор компании Twitter Джек Дорси пообещал поделиться с пользователями результатами расследования взлома аккаунтов знаменитостей. Он отметил, что это был очень «тяжелый день» и для него самого, и для всех сотрудников Twitter.

«Мы проводим проверку и поделимся всем, чем можно, когда будем иметь более полное представление о случившемся», - сказал Джек Дорси.

Служба техподдержки соцсети объявила, что для большинства пользователей сервиса микроблогов функция публикации сообщений уже доступна, но она «может появляться и пропадать».

«Мы работаем над тем, чтобы все как можно скорее вернулось в нормальный режим», - говорится в сообщении.

Инцидент прокомментировали и в ФБР. В Федеральном бюро расследований заявили, что им известно о «происшествия с безопасностью, затронувшего несколько аккаунтов Twitter, принадлежащих известным людям».

В заявлении офиса ФБР говорится, что учетные записи знаменитостей, скорее всего, «были взломаны с целью мошенничества с криптовалютой» и посоветовали не отправлять хакерам ни деньги, ни биткоины.

Напомним, как писал сайт kp.ru, после взлома на страницах известных всему миру людей появились сообщения о раздаче нескольких тысяч биткоинов и предложения в ближайшие полчаса отправить некоторую сумму на указанные кошельки, чтобы получить в два раза больше. Удивительно, но нашлись и желающие: подписчики знаменитостей отправили взломщикам более 55 тысяч долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На востоке Турции разбился самолет служб безопасности, погибли семь человек
«Тяжелый день»: Глава Twitter пообещал рассказать о результатах расследования взлома аккаунтов знаменитостей
Из-за коронавируса в Мексике стали делать меньше текилы
У берегов Панамы произошло сильное землетрясение магнитудой 5,8
Трамп объявил о кадровых перестановках в своей предвыборной кампании
«Спасибо за терпение»: после взлома аккаунтов знаменитостей Twitter работает с ограничениями
Полиция Колумбии задержала 18 человек за вечеринку во время карантина
NASA продлило контракт с Boeing на техподдержку работы МКС до 2024 года
В США пока не решили, что делать с TikTok и WeChat
Эксперт рассказал, какие болезни могут переносить городские голуби
Российские ученые рассказали, как исследуют антитела на коронавирус
Посол России в США огорчен ситуацией с памятником «русскому начальнику Аляски»
Счетная палата предупредила о риске роста числа обманутых дольщиков
ВОЗ: В мире за сутки выявлено более 185 тысяч случаев заражения коронавирусом
Хакеры взломали аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса и Чанпэн Чжао в Twitter
За сутки в Москве скончались 24 пациента с коронавирусом
Россия призвала Грузию прекратить провокации и начать диалог
Президент Бразилии сообщил, что его повторный тест на коронавирус тоже положительный