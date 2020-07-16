«Тяжелый день»: Глава Twitter пообещал рассказать о результатах расследования взлома аккаунтов знаменитостей

16 Июль 2020 2020-07-16T05:56:37+03:00

В ФБР заявили, что целью хакеров было мошенничество с криптовалютой, посоветовав пользователям не отсылать им деньги

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Генеральный директор компании Twitter Джек Дорси пообещал поделиться с пользователями результатами расследования взлома аккаунтов знаменитостей. Он отметил, что это был очень «тяжелый день» и для него самого, и для всех сотрудников Twitter.

«Мы проводим проверку и поделимся всем, чем можно, когда будем иметь более полное представление о случившемся», - сказал Джек Дорси.

Служба техподдержки соцсети объявила, что для большинства пользователей сервиса микроблогов функция публикации сообщений уже доступна, но она «может появляться и пропадать».

«Мы работаем над тем, чтобы все как можно скорее вернулось в нормальный режим», - говорится в сообщении.

Инцидент прокомментировали и в ФБР. В Федеральном бюро расследований заявили, что им известно о «происшествия с безопасностью, затронувшего несколько аккаунтов Twitter, принадлежащих известным людям».

В заявлении офиса ФБР говорится, что учетные записи знаменитостей, скорее всего, «были взломаны с целью мошенничества с криптовалютой» и посоветовали не отправлять хакерам ни деньги, ни биткоины.

Напомним, как писал сайт kp.ru, после взлома на страницах известных всему миру людей появились сообщения о раздаче нескольких тысяч биткоинов и предложения в ближайшие полчаса отправить некоторую сумму на указанные кошельки, чтобы получить в два раза больше. Удивительно, но нашлись и желающие: подписчики знаменитостей отправили взломщикам более 55 тысяч долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU