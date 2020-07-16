На востоке Турции разбился самолет служб безопасности, погибли семь человек

16 Июль 2020 2020-07-16T06:16:25+03:00

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В ночь на четверг, 16 июля, на востоке Турции разбился самолет-разведчик, который принадлежал департаменту авиации Национальной полиции страны, в результате погибли семь человек – два пилота и пять сотрудников турецкой службы безопасности, передает телеканал NTV.

О крушении воздушного судна под утро сообщил министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу, уточнив, что воздушное судно выполняло разведывательную и наблюдательную миссию, однако пропало с радаров над провинцией Ван.

ИСТОЧНИК KP.RU