На востоке Турции разбился самолет служб безопасности, погибли семь человек
Воздушное судно выполняло наблюдательный полет
Министр внутренних дел Турции Сулейман СойлуФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:
В ночь на четверг, 16 июля, на востоке Турции разбился самолет-разведчик, который принадлежал департаменту авиации Национальной полиции страны, в результате погибли семь человек – два пилота и пять сотрудников турецкой службы безопасности, передает телеканал NTV.
О крушении воздушного судна под утро сообщил министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу, уточнив, что воздушное судно выполняло разведывательную и наблюдательную миссию, однако пропало с радаров над провинцией Ван.
ИСТОЧНИК KP.RU