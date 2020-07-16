2020-07-16T07:42:30+03:00
В мире

В Twitter рассказали первые выводы расследования взлома аккаунтов знаменитостей

Специалисты компании считают, что для атаки хакера воспользовались доступом сотрудников соцсети к системам
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Неизвестные хакеры взломали Twitter-аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, Майкла Блумберга, Барака Обамы и других известных во всем мире людейНеизвестные хакеры взломали Twitter-аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, Майкла Блумберга, Барака Обамы и других известных во всем мире людейФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Компания Twitter, как и обещал ее гендиректор Джек Дорси, поделилась первыми результатами своего расследования массового взлома страниц знаменитостей. По версии специалистов соцсети, хакеры воспользовались доступом ряда сотрудников сервиса микроблогов.

«Мы зафиксировали скоординированную атаку со стороны лиц, которые выбрали в качестве объекта внедрения некоторых наших сотрудников, имевших доступ к внутренним системам и инструментам», - говорится в сообщении службы техподдержки Twitter.

Уточняется, что взломщики воспользовались этим доступом для того, чтобы взять под контроль аккаунты известных людей и размещать сообщения от их имени.

Уточняется, что взломщики воспользовались этим доступом для того, чтобы взять под контроль аккаунты известных людей и размещать сообщения от их имени. Как только стало известно о взломе, соцсеть заблокировала все подозрительные учетные записи, удалила опубликованные злоумышленниками твиты и отключила некоторые функции, в частности – возможность публиковать сообщения и восстанавливать пароль. В первую очередь это коснулось пользователей, у которых много подписчиков.

Напомним, как писал сайт kp.ru, среди тех, кто пострадал от действий хакеров этой ночью, глава Amazon Джефф Безос, миллиардеры Майкл Блумберг и Уоррен Баффет, рэпер Канье Уэст, а также политики – кандидат в президенты США Джо Байден и предшественник Дональда Трампа, бывший глава Белого дома Барак Обама. Ранее сообщалось о взломе страниц создателя корпорации Microsoft Билла Гейтса, основателя Tesla и SpaceX Илона Маска и главы криптовалютной биржи Binance Чанпэна Чжао.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Учителя назвали приметы хорошего и плохого педагога
Минобороны Азербайджана заявило о возобновлении боёв с Арменией
Канье Уэст зарегистрировался кандидатом на пост президента США
Последние новости на утро 16 июля 2020: В Турции разбился самолет с силовиками
В Twitter рассказали первые выводы расследования взлома аккаунтов знаменитостей
NYT: Трамп может запретить въезд в США членам Компартии КНР
На востоке Турции разбился самолет служб безопасности, погибли семь человек
«Тяжелый день»: Глава Twitter пообещал рассказать о результатах расследования взлома аккаунтов знаменитостей
Из-за коронавируса в Мексике стали делать меньше текилы
У берегов Панамы произошло сильное землетрясение магнитудой 5,8
Трамп объявил о кадровых перестановках в своей предвыборной кампании
«Спасибо за терпение»: после взлома аккаунтов знаменитостей Twitter работает с ограничениями
Полиция Колумбии задержала 18 человек за вечеринку во время карантина
NASA продлило контракт с Boeing на техподдержку работы МКС до 2024 года
В США пока не решили, что делать с TikTok и WeChat
Эксперт рассказал, какие болезни могут переносить городские голуби
Российские ученые рассказали, как исследуют антитела на коронавирус
Посол России в США огорчен ситуацией с памятником «русскому начальнику Аляски»
Счетная палата предупредила о риске роста числа обманутых дольщиков
ВОЗ: В мире за сутки выявлено более 185 тысяч случаев заражения коронавирусом
Хакеры взломали аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса и Чанпэн Чжао в Twitter
За сутки в Москве скончались 24 пациента с коронавирусом
Россия призвала Грузию прекратить провокации и начать диалог
Президент Бразилии сообщил, что его повторный тест на коронавирус тоже положительный