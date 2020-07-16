В Twitter рассказали первые выводы расследования взлома аккаунтов знаменитостей

16 Июль 2020 2020-07-16T07:42:30+03:00

Неизвестные хакеры взломали Twitter-аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, Майкла Блумберга, Барака Обамы и других известных во всем мире людей Фото: REUTERS

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Компания Twitter, как и обещал ее гендиректор Джек Дорси, поделилась первыми результатами своего расследования массового взлома страниц знаменитостей. По версии специалистов соцсети, хакеры воспользовались доступом ряда сотрудников сервиса микроблогов.

«Мы зафиксировали скоординированную атаку со стороны лиц, которые выбрали в качестве объекта внедрения некоторых наших сотрудников, имевших доступ к внутренним системам и инструментам», - говорится в сообщении службы техподдержки Twitter.

Уточняется, что взломщики воспользовались этим доступом для того, чтобы взять под контроль аккаунты известных людей и размещать сообщения от их имени.

Уточняется, что взломщики воспользовались этим доступом для того, чтобы взять под контроль аккаунты известных людей и размещать сообщения от их имени. Как только стало известно о взломе, соцсеть заблокировала все подозрительные учетные записи, удалила опубликованные злоумышленниками твиты и отключила некоторые функции, в частности – возможность публиковать сообщения и восстанавливать пароль. В первую очередь это коснулось пользователей, у которых много подписчиков.

Напомним, как писал сайт kp.ru, среди тех, кто пострадал от действий хакеров этой ночью, глава Amazon Джефф Безос, миллиардеры Майкл Блумберг и Уоррен Баффет, рэпер Канье Уэст, а также политики – кандидат в президенты США Джо Байден и предшественник Дональда Трампа, бывший глава Белого дома Барак Обама. Ранее сообщалось о взломе страниц создателя корпорации Microsoft Билла Гейтса, основателя Tesla и SpaceX Илона Маска и главы криптовалютной биржи Binance Чанпэна Чжао.

ИСТОЧНИК KP.RU