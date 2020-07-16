Последние новости на утро 16 июля 2020: В Турции разбился самолет с силовиками

16 Июль 2020 2020-07-16T07:55:03+03:00

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 16 июля 2020 года

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В ночь на четверг, 16 июля, на востоке Турции этой ночью разбился самолет-разведчик, который принадлежал департаменту авиации Национальной полиции страны, в результате погибли семь человек – два пилота и пять сотрудников турецкой службы безопасности.

О крушении воздушного судна под утро сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, уточнив, что самолет выполнял разведывательную и наблюдательную миссию.

Министерство иностранных дел России сообщило об участившихся в последнее время «инцидентах с незаконным пересечением российской, абхазской и югоосетинской границ со стороны Грузии». Москва призвала Тбилиси прекратить провокации на границе и начать диалог, используя для переговоров все существующие площадки.

Этой ночью хакеры взломали аккаунты создателя корпорации Microsoft Билла Гейтса, основателя Tesla и SpaceX Илона Маска и главы криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао. Позже стало известно, что среди тех, кто пострадал от взломщиков, – глава Amazon Джефф Безос, миллиардеры Майкл Блумберг и Уоррен Баффет, рэпер Канье Уэст, а также политики – кандидат в президенты США Джо Байден и предшественник Дональда Трампа, бывший глава Белого дома Барак Обама.

На страницах одних появились сообщения о раздаче нескольких тысяч биткоинов, надо только перейти по ссылке. В микроблогах других мошенники разместили предложение в ближайшие полчаса отправить некоторую сумму на указанные кошельки и получить в два раза больше. Самое интересное, что нашлись и желающие: подписчики знаменитостей отправили хакерам более 55 тысяч долларов.

А вот до Twitter действующего президента США злоумышленники не добрались: ночью Дональд Трамп сообщил на своей странице о кадровых перестановках в предвыборной кампании, не упустив возможности похвастаться. Он уверен, что одержит «крупную и очень важную вторую победу» на выборах, потому что его «рейтинг в опросах быстро растет, а ситуация в экономике улучшается».

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ИСТОЧНИК KP.RU