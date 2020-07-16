2020-07-16T07:23:28+03:00
Общество

Последние новости на утро 16 июля 2020: В Турции разбился самолет с силовиками

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 16 июля 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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«КП» – о последних новостях на утро 16 июля 2020 года«КП» – о последних новостях на утро 16 июля 2020 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В ночь на четверг, 16 июля, на востоке Турции этой ночью разбился самолет-разведчик, который принадлежал департаменту авиации Национальной полиции страны, в результате погибли семь человек – два пилота и пять сотрудников турецкой службы безопасности.

О крушении воздушного судна под утро сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, уточнив, что самолет выполнял разведывательную и наблюдательную миссию.

Этой ночью хакеры взломали аккаунты создателя корпорации Microsoft Билла Гейтса, основателя Tesla и SpaceX Илона Маска и главы криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао. Позже стало известно, что среди тех, кто пострадал от взломщиков, – глава Amazon Джефф Безос, миллиардеры Майкл Блумберг и Уоррен Баффет, рэпер Канье Уэст, а также политики – кандидат в президенты США Джо Байден и предшественник Дональда Трампа, бывший глава Белого дома Барак Обама.

На страницах одних появились сообщения о раздаче нескольких тысяч биткоинов, надо только перейти по ссылке. В микроблогах других мошенники разместили предложение в ближайшие полчаса отправить некоторую сумму на указанные кошельки и получить в два раза больше. Самое интересное, что нашлись и желающие: подписчики знаменитостей отправили хакерам более 55 тысяч долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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