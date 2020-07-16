Минобороны Азербайджана заявило о возобновлении боёв с Арменией

16 Июль 2020 2020-07-16T09:19:02+03:00

В Баку сообщили, что Ереван обстреливает населённые пункты

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В Товузском направлении границы Азербайджана и Армении возобновились бои, ВС Армении ведёт обстрел населённых пунктов, сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Никто из гражданского населения не ранен при обстреле сёл Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли из крупнокалиберного оружия, сообщил РИА Новости глава пресс-службы Минобороны Азербайджана, полковник Вагиф Даргяхлы.

Он уточнил, что атака армянских ВС началась утром 16 июля.

12 июля Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и использовании артиллерии на приграничной территории.

В Баку заявляют, что Армения открыла огонь из артиллерийских установок. В Ереване уверяют, что сначала военные Азербайджана пытались нарушить границу на автомобиле УАЗ, а затем пытались захватить опорный пункт, открыв артиллерийский огонь.

В обстрелах на границе с Арменией погибли семеро азербайджанских военных. Среди них были генерал-майор Полад Хашимов и полковник Ильгар Мирзеев.

Напомним, в мае 1994 года после окончания войны между Арменией и Азербайджаном за контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими территориями, был установлен режим прекращения огня.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/790352" frameborder="0"></iframe> Ереван и Баку сообщают об обострении конфликта на границе.

ИСТОЧНИК KP.RU