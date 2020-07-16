Российские педагоги рассказали о чертах плохого и хорошего учителя

16 Июль 2020 2020-07-16T08:38:40+03:00

Самое важное качество специалиста – это любовь к своему делу

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Российские учителя назвали качества, которые укажут на профессиональные способности педагога. В большинстве случаев показателем является любовь к своему делу, компетентность в вопросах образования. Опрос был проведен онлайн-школой Skysmart, сообщает RT.

Качества хорошего педагога:

Компетентность и знание своего предмета – 20%,

Любовь и уважение к детям и своей профессии – 17%,

Педагогический талант – 10%,

Гибкость и мобильность педагога — 9%.

Доброжелательность и чувство юмора - 8%

Качества плохого педагога:

Безразличие к своему делу – 20%,

Отсутствие стремления развиваться в профессии – 16%,

Некомпетентность и незнание предмета -14%,

Формализм и нелюбовь к детям — 12%.

Ранее россияне назвали главные достоинства и недостатки соотечественников. Выяснилось, что молодежь критичнее относится к своей нации, чем представители старшего поколения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/790297" frameborder="0"></iframe> Зачётный препод.Жи-ши пиши через… TikTok . Преподаватель русского языка придумала, как детям не скучать на ее уроках

ИСТОЧНИК KP.RU