2020-07-16T08:38:40+03:00
Общество

Российские педагоги рассказали о чертах плохого и хорошего учителя

Самое важное качество специалиста – это любовь к своему делу
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Учителя назвали самые важные качества педагогаУчителя назвали самые важные качества педагогаФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Российские учителя назвали качества, которые укажут на профессиональные способности педагога. В большинстве случаев показателем является любовь к своему делу, компетентность в вопросах образования. Опрос был проведен онлайн-школой Skysmart, сообщает RT.

Качества хорошего педагога:

Компетентность и знание своего предмета – 20%,

Любовь и уважение к детям и своей профессии – 17%,

Педагогический талант – 10%,

Гибкость и мобильность педагога — 9%.

Доброжелательность и чувство юмора - 8%

Качества плохого педагога:

Безразличие к своему делу – 20%,

Отсутствие стремления развиваться в профессии – 16%,

Некомпетентность и незнание предмета -14%,

Формализм и нелюбовь к детям — 12%.

Ранее россияне назвали главные достоинства и недостатки соотечественников. Выяснилось, что молодежь критичнее относится к своей нации, чем представители старшего поколения.

Зачётный препод.Жи-ши пиши через… TikTok . Преподаватель русского языка придумала, как детям не скучать на ее уроках

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Умер оператор фильма "Бриллиантовая рука" Игорь Черных
Дональда Трампа и его дочь Иванку обвиняют в нарушении этики из-за фото с бобами
Минэк назвал 50 самых востребованных профессий
Сбой в Instagram 16 июля 2020: Пользователи не могут обновить ленту новостей
Полиция получит доступ к «серым» сим-картам
Президент Польши распознал розыгрыш российских пранкеров по слову "зубровка"
Психолог рассказала, как отличить флирт от домогательств
Минобороны Армении опубликовало видео атаки Азербайджана на армянское село
В Минздраве назвали регионы с самой высокой выживаемостью при раковых заболеваниях
Российские педагоги рассказали о чертах плохого и хорошего учителя
Минобороны Азербайджана заявило о возобновлении боёв с Арменией
Канье Уэст зарегистрировался кандидатом на пост президента США
Последние новости на утро 16 июля 2020: В Турции разбился самолет с силовиками