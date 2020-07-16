Минобороны Армении опубликовало видео атаки Азербайджана на армянское село
Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян опубликовала на своей странице в Facebook фотографии и видео атаки на армянское село Айгепар, расположенного на границе с Азербайджаном.
На обнародованном ролике видны поднимающиеся столбы дыма, а в описании Степанян указала, что это кадры "сегодняшнего удара стороны в направлении села Айгепар".
Ереван и Баку сообщают об обострении конфликта на границе.
Ранее сайт KP.ru сообщил, что, по заявлению Баку, в Товузском направлении границы Азербайджана и Армении возобновились бои, ВС Армении ведёт обстрел населённых пунктов.
Напомним, 12 июля Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и использовании артиллерии на приграничной территории.
В Баку заявляют, что Армения открыла огонь из артиллерийских установок. В Ереване уверяют, что сначала военные Азербайджана пытались нарушить границу на автомобиле УАЗ, а затем пытались захватить опорный пункт, открыв артиллерийский огонь.
В обстрелах на границе с Арменией погибли семеро азербайджанских военных. Среди них были генерал-майор Полад Хашимов и полковник Ильгар Мирзеев.
Напомним, в мае 1994 года после окончания войны между Арменией и Азербайджаном за контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими территориями, был установлен режим прекращения огня.
ИСТОЧНИК KP.RU