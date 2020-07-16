2020-07-16T08:41:35+03:00
В мире

Президент Польши распознал розыгрыш российских пранкеров по слову "зубровка"

По словам Анджея Дуды, он понял, что Генсек ООН не мог так хорошо выговаривать это слово
Ася КУЗНЕЦОВА
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Президент Польши Анджей Дуда стал жертвой российских пранкеров Вована и ЛексусаПрезидент Польши Анджей Дуда стал жертвой российских пранкеров Вована и ЛексусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент Польши Анджей Дуда объяснил, что догадался о розыгрыше пранкеров Вована и Лексуса, выдавших себя за генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, по произношению слова "зубровка".

- Во время разговора я сориентировался, что что-то не так. Генеральный секретарь не выговаривает настолько хорошо слово «зубровка», хоть голос и был очень похожий, - сказано в сообщении Дуды в его Twitter.

Сайт KP.ru сообщал, что российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров позвонили Анджею Дуде после победы во втором туре президентских выборов и поздравили его, выдав себя за Генсека ООН Антониу Гутерриша.

В разговоре они также поинтересовались эпидемиологической ситуацией в Польше и о том, как в стране появился коронавирус. Дуда ответил, что в Польше много выходцев с Украины, и есть вероятность того, что вирус был привезён, но уточнил, что случаев заражения не много и "ситуация находится под контролем".

ИСТОЧНИК KP.RU

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