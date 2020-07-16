Полиция получит доступ к «серым» сим-картам

Полиции дадут доступ к "серым" сим-картам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Госдуме предлагают наделить полицейских правами запрашивать информацию о «серых» сим-картах без решения суда. Для того, чтобы получить детализацию звонков, установить прослушку или прочитать переписку абонента, достаточно будет решения руководителя следственного органа.

Депутаты подчеркивают, что подобные послабления коснутся только тех абонентов, которые не предоставили сведения о себе. То есть, сим-карта ни на кого не оформлена.

Проверять все «серые» сим-карты не станут, но подобная мера будет актуально если с данного номера совершено преступление.

— Очень много граждан обращаются в правоохранительные органы по поводу телефонного мошенничества. Как правило, когда мошенники выманивают средства у россиян, они звонят именно с таких номеров, - говорит «Известиям» автор инициативы, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

По данным Генеральной прокуратуры, в 2018 году число преступлений с использованием мобильной связи составило 61,3 тыс. эпизодов. В 2019-м цифра выросла почти на 90% — до 116,1 тыс. За январь-май 2020-го насчитывается уже 76,5 тыс. подобных инцидентов.

Законопроект будет направлен в правительство в ближайшее время.

Ранее мошенники обманули актера из сериала "Марш Турецкого", во время разговора они выманили у мужчины более 100 тысяч рублей.