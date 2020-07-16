2020-07-16T09:05:01+03:00
Общество

Сбой в Instagram 16 июля 2020: Пользователи не могут обновить ленту новостей

В России больше всего жалоб поступает от жителей Москвы
Ася КУЗНЕЦОВА
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В работе приложения Instagram произошёл сбойВ работе приложения Instagram произошёл сбойФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пользователи многих стран сообщили о сбое в работе Instagram 16 июля, свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего функционирование популярных интернет-ресурсов.

Большинство жалоб поступают из Австралии, Бразилии, Великобритании, Испании, Италии, Колумбии, Перу и США. Среди российских пользователей больше всего проблем возникло у пользователей в Москве.

66% пользователей пожаловались на проблемы с обновлением ленты новостей, 18% не смогли опубликовать пост, а у 15% возникли трудности с входом в аккаунт.

Днём ранее сайт KP.ru сообщал о сбое в работе мессенджера WhatsApp. Больше всего таких жалоб поступило от пользователей из Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Нидерландов и Португалии, а также из Бразилии, Колумбии и Мексики. В России на сбои жалуются, в основном, жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Большинство пользователей WhatsApp (около 74%) сообщают о проблемах с соединением, еще 21% не могут отправить или получить сообщение, а примерно три процента пользователей испытывают сложности с входом в свою учетную запись.

ИСТОЧНИК KP.RU

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