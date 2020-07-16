2020-07-16T09:07:46+03:00
Общество

Минэк назвал 50 самых востребованных профессий

Большинство профессий приходятся на профессии средней квалификации
Елена АКИМОВА
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Минэк назвал самые востребованные профессии в РоссииМинэк назвал самые востребованные профессии в РоссииФото: Ольга БОББ
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Минэкономразвития составил список самых востребованных профессий в стране. В 50 популярных специальностей вошли SMM-менеджеры, лаборанты химического анализа, IT-специалисты и многие другие.

В целом же наибольшим спросом сегодня пользуют представители профессий средней квалификации, на них приходится 73% вакансий.

В ведомстве отмечают, что в апреле и мая на коммерческих сервисах по поиску работы было опубликовано более 120 тысяч уникальных вакансий.

Наибольшим спросом пользовались врачи, так как в указанный период в стране активно распространялся коронавирус.

Топ-20 самых востребованных профессий:

врачи,

грузчики,

junior-программисты.

разработчики программного обеспечения,

водители,

директоры по продуктам,

сварщики,

бухгалтеры-экономисты,

уборщицы,

администраторы,

инженеры,

слесари,

дата-аналитики,

продавцы,

кадровые специалисты,

менеджеры по закупкам,

технологи,

юристы-консультанты.

Немного не дотянули до первой двадцатки SMM-менеджеры и высокотехнологичные специалисты по анализу больших данных и облачных систем. А вот администраторы оказались только на 30 месте, а охранники на 31-м, сообщает газета «Известия».

Ранее российские студенты назвали самые желанные места работы, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU

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