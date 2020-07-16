Минэк назвал 50 самых востребованных профессий
Минэкономразвития составил список самых востребованных профессий в стране. В 50 популярных специальностей вошли SMM-менеджеры, лаборанты химического анализа, IT-специалисты и многие другие.
В целом же наибольшим спросом сегодня пользуют представители профессий средней квалификации, на них приходится 73% вакансий.
В ведомстве отмечают, что в апреле и мая на коммерческих сервисах по поиску работы было опубликовано более 120 тысяч уникальных вакансий.
Наибольшим спросом пользовались врачи, так как в указанный период в стране активно распространялся коронавирус.
Топ-20 самых востребованных профессий:
врачи,
грузчики,
junior-программисты.
разработчики программного обеспечения,
водители,
директоры по продуктам,
сварщики,
бухгалтеры-экономисты,
уборщицы,
администраторы,
инженеры,
слесари,
дата-аналитики,
продавцы,
кадровые специалисты,
менеджеры по закупкам,
технологи,
юристы-консультанты.
Немного не дотянули до первой двадцатки SMM-менеджеры и высокотехнологичные специалисты по анализу больших данных и облачных систем. А вот администраторы оказались только на 30 месте, а охранники на 31-м, сообщает газета «Известия».
Ранее российские студенты назвали самые желанные места работы, сообщает телеканал "360".
ИСТОЧНИК KP.RU